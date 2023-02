GNTM-Staffelstart: Diese Mädels müssen direkt wieder gehen

Für sie ist der Traum, Germany's next Topmodel zu werden, zerplatzt. Heute startete die 18. Staffel der beliebten Castingshow im TV. Bereits die ersten zehn Minuten der Sendung sorgten für mächtig Aufruhr: Chefjurorin Heidi Klum (49) äußerte sich zu den Vorwürfen ehemaliger Kandidatinnen aus dem vergangenen Jahr. Nach der Stellungnahme ging es wie gewohnt weiter – die Teilnehmerinnen wurden vorgestellt und mussten sich direkt vor der Jury beweisen. Der erste Gang über den Catwalk war für manche jedoch auch der letzte...

Bereits am ersten Tag wurde den diesjährigen Kandidatinnen eine große Ehre zuteil. Nachdem sie Heidi kennengelernt hatten, durften sie sich direkt auf ihre erste Fashionshow für den Designer Peter Dundas vorbereiten. Neben dem Modeschöpfer und der 49-Jährigen bewertete auch Winnie Harlow (28) den Lauf der Topmodel-Anwärterinnen. Doch nicht alle konnten die Jury von sich überzeugen: Alina, Elisabeth, Indira und Ana mussten die Show schon wieder verlassen.

Neben Heidis Statement sorgte in der Auftaktfolge der neuen GNTM-Staffel auch die Kandidatin Elsa für Aufsehen: Die gebürtige Österreicherin machte mit ihrem Lebensstil von sich Reden. So verriet Elsa, dass sie monatlich bis zu 1.500 Euro für Klamotten ausgebe, was so manchen Zuschauer schockierte.

ProSieben / Richard Hübner Elisabeth, GNTM-Teilnehmerin

ProSieben / Richard Hübner Alina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Indira, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Ana, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

