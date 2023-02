Kaum Ausdauer? Julia Beautx trainiert vor "Let's Dance" hart

Julia Beautx (23) bereitet sich vor! Die YouTuberin ist eine Teilnehmerin an der neuen Staffel von Let's Dance, die am kommenden Freitag beginnt. Davor hat sie ziemlich Respekt – denn obwohl sie durch einige Schauspieljobs schon Erfahrungen vor der Kamera sammeln konnte, ist das Tanzen total neu für sie. Promiflash hakte daher bei ihr nach: Wie bereitet sich Julia auf "Let's Dance" vor?

Vor allem ihre Ausdauer sei ein Problem für die Influencerin. "Ich habe mir vor der aktiven Trainingszeit einige Haltungsübungen rausgesucht und versucht, meine Körperspannung zu verbessern. Ansonsten habe ich daran gearbeitet, irgendwie meine Kondition zu verbessern, weil ich vorher echt kaum Sport gemacht hab", erklärte Julia im Interview mit Promiflash. Während der Vorbereitungen wolle sie auf keinen Fall, dass es daran scheitert: "Ich will im Tanztraining dann nicht da sitzen, weil ich keine Puste mehr habe – deswegen das Cardio-Training."

Doch wovor hat Julia besonders Angst? "Am meisten Bammel hab ich davor, die Schritte zu vergessen und dann mitten in der Liveshow einen Blackout zu haben. Man hat ja nur die eine Chance abzuliefern und kann keine Fehler rausschneiden oder noch mal von vorne anfangen oder so – es ist halt live und alle schauen zu", gab die 23-Jährige ehrlich zu. Dennoch freue sie sich ziemlich auf die Show: "Ich freue mich ungelogen am meisten aufs Tanzen, aufs Tanzen lernen von den wahnsinnig begabten Profi-Tänzern, darauf coole Leute in der Show kennenzulernen und natürlich auf die Outfits!"

Getty Images Julia Beautx, YouTuberin

RTL Julia Beautx, "Let's Dance"-Kandidatin

RTL Julia Beautx, "Let's Dance"-Kandidatin 2023

