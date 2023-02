Kennenlern-Show: Das sind die Gruppentänze bei "Let's Dance"

Die Vorfreude auf Let's Dance steigt immer weiter! Diesen Freitag ist es endlich so weit: Die neue Staffel des beliebten Tanz-Contests geht an den Start. Dieses Mal wagen sich Stars wie YouTuber Knossi (36), Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34) und Model Alex Mariah Peter (25) aufs Parkett – unter den strengen Augen von Joachim Llambi (58), Motsi Mabuse (41) und Jorge Gonzalez (55). In der Auftaktshow bekommen die Promis dann auch endlich ihre Profi-Partner zugeteilt. Außerdem wird es wieder die beliebten Gruppentänze geben: Das sind die diesjährigen Teams!

Via Instagram enthüllte der Sender die Gruppen: Team Cha Cha Cha bilden Julia Beautx (23), Younes Zarou, Sharon Battiste (31), Zsolt Sándor Cseke (35), Christina Luft (32) und Christian Polanc (44). Dann gibt es noch Team Charleston – bestehend aus Sally Özcan, Abdelkraim, Chryssanthi Kavazi, Massimo Sinató (42), Ekaterina Leonova (35) und Vadim Garbuzov (35). Das feurige Team Tango formen Ali Güngörmüs (46), Philipp Boy (35), Knossi, Isabel Edvardsson (40), Patrijia Ionel und Mariia Maksina.

Auch einen langsamen Walzer wird es geben – performt von Alex Mariah Peter, Natalia Yegorova, Anna Ermakova (22), Valentin Lusin (35), Andrzej Cibis (35) und Alexandru Ionel. Last, but not least kommt Team Quickstep, das ein bisschen kleiner geraten ist: Timon Krause (28), Mimi Kraus, Malika Dzumaev und Kathrin Menzinger (34) werden bei dem flotten Tanz alles geben. Auf welchen Gruppentanz freut ihr euch am meisten? Stimmt ab!

RTL Knossi, "Let's Dance"-Kandidat

RTL Ali Güngörmüs, "Let's Dance"-Kandidat 2023

RTL+ Alex Mariah Peter, "Let's Dance"-Teilnehmerin

