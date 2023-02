Auf diese Promi-Ladys hat "Let's Dance"-Christian keine Lust

Christian Polanc (44) hat besondere Wünsche, was seine Tanzpartnerin angeht! Der gebürtige Ingolstädter ist auch in diesem Jahr wieder als Profitänzer bei Let's Dance am Start. In der Vergangenheit schwebte er in der Show unter anderem mit der Influencerin Laura Müller (22), der Moderatorin Lola Weippert (26) oder der Schauspielerin Iris Mareike Steen (31) über das Parkett. Wen er in diesem Jahr an seiner Seite hat, entscheidet sich in der großen Kennenlernshow am Freitag. Zwei Ladys würde Christian aber lieber einem anderen Tanzpartner überlassen.

In einem Instagram-Livestream erzählte der 44-Jährige, dass er nicht so gerne mit Anna Ermakova (22) tanzen würde – allerdings nicht, weil er sie nicht leiden könne, sondern wegen ihrer Körpergröße. Mit 1,79 Metern sei sie für ihn mit 1,80 einfach zu groß fürs Tanzen. Das Gleiche sei bei der YouTuberin Sally Özcan mit 1,73 Metern der Fall. "Ich gehöre eher zu der kleinen Fraktion, zusammen mit Zsolt (35) und Vadim (35)", erklärte Christian.

Vielleicht darf sich der Tanztrainer seine Partnerin aber auch selbst aussuchen – schließlich war das in den vergangenen Jahren der Fall, wenn man die "Let's Dance Profichallenge" für sich entschieden hatte. Da Renata Lusin (35), mit der er den Sieg geholt hatte, nun aber schwanger ist und deswegen ausfällt, wäre es möglich, dass er diese Entscheidung alleine treffen darf.

RTL Anna Ermakova, "Let's Dance"-Kandidatin

Instagram / sallyswelt Sally Özcan, Influencerin

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Christian Polanc, "Let's Dance"-Stars

