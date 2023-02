"Kleiner Junge": So fühlt sich Riccardo Simonetti mit 30!

Heute wird er 30! Der Moderator Riccardo Simonetti (30) hat in den vergangenen Jahren für viel Aufklärung in dem LGBTQIA+-Bereich gesorgt. Er selber ist schwul und zeigt der Öffentlichkeit, dass es vollkommen normal ist, auch als Mann Kleider und die Farbe Pink zu tragen. Auf seinen Social-Media-Kanälen nimmt er seine Follower dabei gerne in seinem Alltag mit. Heute hat er Geburtstag – für Riccardo die Gelegenheit, ein paar nachdenkliche Worte an seine Community zu richten.

"Ich sehe vielleicht aus wie ein erwachsener Mann, fühle mich aber irgendwie ganz oft noch wie ein kleiner Junge", schrieb er zu einem Beitrag auf seinem Instagram-Kanal. Als kleiner Junge habe er immer gedacht, dass Männer in diesem Alter erwachsen seien. "Ich dachte, ich würde bestimmt an einem Punkt sein, an dem mein Leben einfacher sein würde", führte er die Gedanken zu seinem runden Geburtstag weiter aus. Doch da habe er sich wohl getäuscht. Dennoch sei er sehr dankbar für sein Leben: "Ich bin besonders stolz, so viele tolle Menschen in mein Leben gebracht zu haben, die [...] mir das Gefühl geben, richtig und wichtig zu sein."

Auch wenn er sich heute für die Normalisierung von Homosexuellen einsetzt, habe Riccardo wohl die Hoffnung gehabt, dass er es mit 30 nicht mehr müsste. "Ich führe manchmal noch dieselben Kämpfe wie damals", schrieb er in seinem Text.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im Dezember 2023

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im Januar 2023

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Partner Steven

