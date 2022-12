"Zukünftiger Ehemann": Hat sich Riccardo Simonetti verlobt?

Riccardo Simonetti (29) heizt die Gerüchteküche an! Seit 2020 ist der Entertainer glücklich vergeben. Mit dem New Yorker Steven geht der Moderator durchs Leben und zeigt mit Fotos und Videos immer wieder, wie sehr ihn seine Beziehung erfüllt. Erst im Sommer dieses Jahres zogen die Turteltauben sogar in eine gemeinsame Wohnung. Gehen sie nun schon den nächsten Schritt? Es scheint ganz so, als hätten sich Riccardo und Steven verlobt!

Via Instagram teilte der gebürtige Bayer zuletzt mehrere Schnappschüsse mit seinem Liebsten. Eigentlich wollte der 29-Jährige ihm nur zum Geburtstag gratulieren – doch versteckte sich in seinen lieben Worten eine Verkündung? "Happy Birthday an meinen zukünftigen Ehemann und die Liebe meines Lebens!", schrieb Riccardo zu den Aufnahmen. Seine Fans waren direkt alarmiert und freuten sich bereits in den Kommentaren: "Die schönste Neuigkeit für mich, dich, euch!", schrieb eine Userin.

Mit diesem Geburtstagsposting teilt Riccardo einen seltenen und intimen Moment aus seinem Leben – in der Regel hält er das Privatleben mit Steven aber eigentlich aus der Öffentlichkeit raus. Gegenüber Promiflash hatte er im November auch verraten, warum: "Das ist meine Entscheidung gewesen, mein Leben öffentlich zu machen und nicht seine!"

Getty Images Riccardo Simonetti beim Deutschen Filmpreis 2021

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Partner Steven, Weihnachten 2022

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im Oktober 2022 in Berlin

