"Make Love, Fake Love": Yeliz' Schwager testet die Männer!

Durchschaut er, wer in der Villa falsch spielt? So langsam, aber sicher lichtet sich das Lager bei Make Love, Fake Love. Ein paar Männer sind jedoch noch übrig, die hoffen, das Herz von Yeliz Koc (29) zu erobern – oder ihr etwas vorzuspielen, um das Preisgeld abzusahnen. Die Influencerin ist sich bei einigen Kandidaten immer noch unsicher. Da trifft es sich gut, dass ihr Schwager vorbeikommt!

In der neunten Folge von "Make Love, Fake Love" kommt es zu einem kleinen Undercover-Einsatz. Yeliz' Schwager Almondy Rose stößt getarnt als potenzieller Neuling in die TV-Villa – das fliegt jedoch schnell auf. Während die Mutter von Snow Elanie (1) zusammen mit Fabio und Adriano auf ein Date geht, nimmt der Mann ihrer Schwester Filiz (36) die Männer mal genauer unter die Lupe. Auch mit Jannik Kontalis und Max Bornmann hält er einen Plausch. Und wie lautet sein Fazit? "Er ist ein Player", beschrieb Almondy im Einzelinterview überzeugt Max. Dessen Kontrahent kommt hingegen besser weg.

Auch Yeliz ist neugierig, was ihr Schwager zu den beiden Männern sagt. Was meint er abschließend zu dem Barkeeper? "Ich glaube irgendwie, dass er eine Freundin hat", offenbarte Almondy der Single-Lady. So richtig durchschauen konnte er den Kuppelshow-Teilnehmer also nicht. "Ich bin auf jeden Fall nicht schlauer, was Max betrifft", musste sich die 28-Jährige somit eingestehen.

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

