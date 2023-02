Nach Baby-Bildern: Rihanna reagiert öffentlich auf Hater!

In Bezug auf ihre Familie kennt Rihanna (34) keinen Spaß! Im vergangenen Mai war der erste Sohn der Sängerin auf die Welt gekommen. Obwohl sie ihren Sprössling zunächst weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte, teilte die "Love The Way You Lie"-Interpretin zuletzt einige niedliche Bilder von einem gemeinsamen Shooting mit ihrem Baby. Auch im Netz zeigte die Musikerin die Pics total stolz. Auf Hate im Netz reagiert Rihanna seit ihrem Sohn jedoch empfindlich und fährt sogar die Krallen aus!

Unter einigen Einblicken des Babyshootings hagelt es in der Kommentarspalte unter ihrem Instagram-Beitrag Kritik. Der Grund: Rihanna beschreibt ihren Sohn in der Bildunterschrift als "so fein", was für manche User wohl eine eher ungewöhnliche Art und Weise ist, seinen Nachwuchs zu beschreiben. "Sie muss ihren Sohn als 'fein' beschreiben, weil er nicht niedlich genug für das Wort 'süß' ist", sind sich daraufhin einige Nutzer einig. Obwohl Rihanna für gewöhnlich nicht auf solche Äußerungen eingeht, will sie in Bezug auf ihr Baby offenbar härter gegen ihre Hater vorgehen. Auf die Frage, wer sein Baby so nennen würde, antwortet sie "seine Mutter!!!" und macht deutlich, dass sie keine Kritik an ihrem Sohn tolerieren wird.

Im Rahmen des Shootings verriet Rihanna gegenüber Vogue bereits, dass sich das Leben der 34-Jährigen um 180 Grad gedreht habe, seitdem ihr Kleiner auf der Welt ist. "Oh mein Gott, es ist legendär. [...] Es ist wie ein Trip auf LDS", veranschaulichte sie ihre Gefühlswelt und offenbarte damit auf ihre Weise, wie sehr sie es liebe, Mutter zu sein.

Getty Images Rihanna beim Super Bowl 2023

TikTok / rihanna Rihanna und A$AP Rockys Sohn

Getty Images Rihanna bei den BET Awards im Juni 2019

