Nach Herzstillstand: Damar Hamlin präsentiert neues Tattoo

Damar Hamlin (24) will diesen schweren Schicksalsschlag positiv in Erinnerung behalten. Anfang des Jahres hatte der NFL-Star während des Spiels der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals einen Herzstillstand erlitten. Mittlerweile befindet er sich aber wieder auf dem Weg der Besserung. Die Fans versorgte der Profisportler während der nervenaufreibenden Zeit jedoch immer wieder mit Updates zu seinem Gesundheitszustand. Nun ließ sich Damar als Zeichen seines Genesungsprozesses ein besonderes Tattoo stechen.

Wie TMZ Sports jetzt berichtete, ließ sich der 24-Jährige ein Weltraummotiv unter der Haut verewigen, dass ihn an seine Genesungsreise erinnern soll. So ziert die linke Handrückenseite des Footballspielers nun ein Astronaut, der im Schneidersitz vor einer Galaxie schwebt. Mit dem Tattoo will Damar zeigen, wie gut er sich seit seinem Herzstillstand am 2. Januar erholt hat. Zudem symbolisiere es für ihn, wie sehr er in den Wochen nach dem medizinischen Notfall zur Ruhe gekommen sei. Berichten des Magazins zufolge wurde Damars Körperkunst von dem in Arizona ansässigen Künstler Andres Ortega gestochen, der während seiner Karriere schon zahlreiche Promis tätowierte.

Augenscheinlich ist der Buffalo-Bills-Safety mit seinem neuen Tattoo auch mehr als zufrieden. So trug er das Astronauten-Motiv bereits auf dem roten Teppich zur Schau. Bei einem Event vergangene Woche posierte Damar lächelnd für die Fotografen, wobei er seine Hand stets unauffällig in Szene setzte.

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin meldet sich aus dem Krankenhaus

Getty Images Damar Hamlin im Februar 2023

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Football-Star

