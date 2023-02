Neuer Partner? Sam Smith datet offenbar diesen GNTM-Designer

Liebes-News von Sam Smith (30)! Karriere-technisch könnte der Sänger aktuell wohl kaum glücklicher sein: Er landet einen Nummer-eins-Hit nach dem nächsten, räumt Preise ab und tritt auf den größten Bühnen auf. Doch während er oft über die Liebe singt, schien es in dieser Hinsicht privat nicht gut bei ihm zu laufen – bis jetzt: Sam wurde jetzt mit seinem angeblichen neuen Freund gesichtet und der ist in Deutschland kein Unbekannter!

Paparazzi lichteten den 30-Jährigen am Mittwoch in New York ab – und er war nicht alleine unterwegs: Seite an Seite mit einem hübschen Kerl flanierte Sam durch die Straßen der Metropole. Die zwei wirkten ziemlich glücklich und hielten auch leichten Körperkontakt. Später wurden sie bei einem Essen mit einer größeren Gruppe entdeckt. Laut der Bildagentur Mega soll es sich dabei um die Familie von Sams neuem Freund haben. Sogar seine Eltern waren angeblich dabei. Der Weltstar scheint es ernst mit ihm zu meinen!

Doch wer ist Sams neuer Partner? Christian Cowan ist tatsächlich ein ziemlich bekannter Designer! Bei der jüngsten Fashion Week in New York hatte er erneut eine Laufsteg-Show mit seinen Kreationen. Auch Sam war vor Ort, um ihn zu unterstützen – und trug seine Designs. Und manche GNTM-Fans werden sich vielleicht an ihn erinnern: Erst vergangene Staffel war Christian in der Show zu Gast.

MEGA Sam Smith und Christian Cowan mit Christians Familie

Getty Images Christian Cowan, Designer

