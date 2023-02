"Prominent getrennt": Schießt Jakub etwa gegen Marc-Robin?

Gibt Jakub Merlan-Jarecki (27) hier etwa eine Sneak Peek auf die kommende Prominent getrennt-Staffel? Auch in diesem Jahr finden sich getrennte Promipaare zusammen, um in Südafrika gegeneinander anzutreten. Neben dem ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Matthias Höhn (27) und Jenefer Riili werden auch Jakub und Marc-Robin Wenz mit ihren Ex-Freundinnen Kate Merlan (36) und Michelle Kaminsky mit dabei sein. Vorab wetterte Jakub scheinbar schon jetzt gegen seinen Mitstreiter Marc-Robin!

In einer Story auf Instagram machte der 27-Jährige seinem Ärger Luft: "Ich habe einfach wieder gemerkt, mit welchen Menschen – unterirdischen Menschen – ich da zu tun hatte", teaserte Jakub an. Und obwohl er eigentlich "nicht zu viel vorwegnehmen" möchte, deutete der Realitystar an, dass es zwischen ihm und Marc-Robin ordentlich krachte: "Wir werden die nächsten Wochen abwarten, was passiert. Aber in der Zwischenzeit könnt ihr euch ja schon mal Marc-Robins Story angucken."

Was genau zwischen den beiden TV-Bekanntheiten in der Show passieren wird, erklärte Jakub nicht – stattdessen verriet er seinen Fans, dass für ihn die Reise bei "Prominent getrennt" "unbeschreiblich" war: "[Es gab] Höhen und Tiefen – Wahnsinn! Ich bin so gespannt, wenn es endlich los geht!"

RTL Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz bei "Prominent getrennt"

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2023

RTL Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, "Prominent getrennt"

