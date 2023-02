Wird Gina-Lisa Lohfink etwa bald der nächste Schlager-Star?

Wird Gina-Lisa Lohfink (36) jetzt zum Schlager-Star? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin verdient ihr Geld inzwischen eher als Influencerin. Dennoch ist sie auch ziemlich regelmäßig im deutschen TV zu sehen – zuletzt im vergangenen Jahr bei der Sendung "OnlyFans Uncovered". Doch scheinbar wollte sie jetzt ihre Kochkünste verbessern und nahm an einem Kochkurs von Mirko Reeh (46) teil. Dort traf sie auf den Schlagersong-Texter Tobias Reitz – sieht er in Gina den nächsten Schlager-Star?

Tobias hat schon den ein oder anderen Song für Helene Fischer (38) geschrieben, wie beispielsweise "Fehlerfrei". Und auch bei Gina-Lisa fiel ihm direkt ein Songtext ein, wie die Bild-Zeitung berichtete: "Queen of Bling-Bling, das ist genau mein Ding. Suchst du eine Queen of Bling-Bling, dann macht es bei mir klingeling." Doch die 36-Jährige war wohl nicht ganz so überzeugt von den Textzeilen. "Ich und Schlager? Ich bin doch zu krass für Schlager. Klar, ich würde das cool finden. Für mich müsste man aber eine neue Kategorie Schlager erfinden, so Offenbach-Ghetto-Schlager wäre geil", konterte sie gegen Tobias.

Durch ihre Teilnahme bei "OnlyFans Uncovered" wollte sie sich ebenfalls einem neuen Business widmen. Da sie viel Geld in ihren Körper investiert hat, wollte sie ihren Fans diesen noch mal auf eine andere Art und Weise präsentieren.

