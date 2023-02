50. Geburtstag: Peter Andre und seine Emily feiern in Dubai

Peter Andre (49) könnte wohl kaum glücklicher sein! Mit seiner Ex Katie Price (44) bekam er eine Tochter und einen Sohn. Seine Frau Emily MacDonagh und ihre beiden gemeinsamen Kids machten Peter zum Oberhaupt seiner Patchworkfamilie – ein stressiger Alltag ist da sicherlich vorprogrammiert. Jetzt genossen der "Mysterious Girl"-Interpet und seine Liebsten aber eine Auszeit: Am 27. Februar wird Peter 50 Jahre alt – und das feiert er und seine Familie in Dubai!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 49-Jährige Aufnahmen von seinem Geburtstagsurlaub: Auf einem Bild posieren Peter und seine Liebste glücklich, während andere Selfies zeigen, wie die beiden in die Kamera strahlen. "Es war bisher unglaublich, aber die Zeit mit den Kindern sind das Beste. [...] Mehr Posts folgen in den nächsten Tagen. [Ich bin] so dankbar. [...] Es ist noch nicht einmal mein Geburtstag", freute sich der Musiker unter seinem Beitrag.

Die Fans freuen sich für Peter und seinen Geburtstagsurlaub: "Das wird der beste Geburtstag, den du je hattest", "Ich kann nur schwer glauben, dass du bald 50 wirst!" oder "Ihr seid so ein schönes Paar und so eine schöne Familie! Genieße deinen Geburtstag und den Urlaub", kommentierten einige seiner Follower unter dem Post.

Instagram / peterandre Emily MacDonagh und Peter Andre im Februar 2023

