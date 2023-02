Aus und vorbei: Iris Klein will die Scheidung von Peter!

Zwischen Iris (55) und Peter Klein (55) ist einfach zu viel passiert! Die Kampf der Realitystars-Bekanntheit hatte ihrem Mann vorgeworfen, dass er sie mit Yvonne Woelke (41) betrügt. Zunächst leugnete ihr Gatte, dass zwischen ihm und der Schauspielerin etwas gehe. Vor wenigen Tagen ließ er dann aber die Bombe platzen: Peter gab zu, sich in Yvonne verliebt zu haben. Zu viel für die Mutter von Jennifer Frankhauser (30): Sie will die Scheidung – die Ehe ist vorbei! "Peter und ich werden uns definitiv scheiden lassen", stellte die 55-Jährige in ihrer Instagram-Story klar.

