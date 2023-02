Demenz: Bruce Willis' Tochter gerührt von Fan-Unterstützung

Bruce Willis (67) und seine Familie machen momentan eine schwierige Zeit durch. Im vergangenen Jahr hatte Rumer Willis (34) bekannt gegeben, dass ihr Vater an Aphasie leide. Durch eine Erkrankung im Hirn hat sich bei dem Schauspielstar eine Sprachstörung entwickelt, die ihn auch in seiner Filmkarriere einschränkt. Nun bekam der Action-Star eine weitere Schock-Diagnose: Er ist an Demenz erkrankt. Kurz nach den Neuigkeiten meldet sich Bruces Tochter Scout (31) nun ganz emotional im Netz.

In ihrer Instagram-Story teilte die 31-Jährige ein Selfie mit ihren rund 321.000 Followern. Ergriffen blickt sie auf dem Foto in die Kamera. "Ich fühle mich emotional, müde und ein bisschen überwältigt", schrieb die Schauspielerin ehrlich darunter. Trotzdem sei sie auch dankbar für die Unterstützung, die ihre Familie nach den Krankheits-News nun bekommt. Sie sei "sehr beeindruckt von der Liebe, die so viele Menschen für meinen Papa empfinden."

Auch ihre Schwestern Rumer und Tallulah (29) scheinen gerührt von der Anteilnahme der Fans zu sein. Beide teilten Scouts Bild auf der Foto-Plattform und formulierten eigene Zeilen, um sich für den Support zu bedanken: "Ich bin ergriffen [...] von der Liebe zu uns und unserem süßen Daddy", meinte Rumer. Die jüngste Tochter von Bruce und Demi Moore (60) fügte schließlich hinzu: "Ich fühle die überströmende Liebe für unseren Kerl und unsere Familie."

Anzeige

Instagram / scoutlaruewillis Scout LaRue Willis im Februar 2023

Anzeige

Instagram / scoutlaruewillis Bruce Willis mit seiner Tochter Scout LaRue

Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Willis, Scout Willis, Demi Moore und Rumer Willis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de