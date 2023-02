Dieter Bohlen disst jetzt die vegane DSDS-Kandidatin im Netz

Er reagiert auf Raffaela Raab! Die überzeugte Veganerin trat vor Kurzem bei DSDS auf – weiter kam sie jedoch nicht. Ihre Gesangsdarbietung kam bei der Jury rund um Dieter Bohlen (69) nicht gut an. Im Nachhinein reden die Fans aber weniger über ihre Stimme, sondern mehr über die Message, die sie verbreiten möchte: Ihr zufolge sollten sich viel mehr Menschen vegan ernähren. Im Netz kritisiert sie nun auch das Essverhalten und die Einstellung des Poptitans – und so kontert Dieter!

"Und was ist, wenn du mir schmeckst, Dieter? Darf ich dich dann auch so behandeln, wie du die Tiere für deinen Geschmack behandeln lässt?", lauten Raffaelas Worte in einem Clip, in dem sie Dieters Fleischkonsum bewertet. Den scheint ihre Kritik allerdings nicht zu interessieren, stattdessen macht er sich einen Spaß daraus und disst sie sogar auf Instagram: "Wenn ich dir schmecke, kannst du immer gerne vorbeikommen. Dann streichel ich dich ein bisschen, ich glaube, das würde dir richtig helfen!"

Außerdem gibt er einen Tipp an seine Fans weiter. "Seid nicht wie Raffaela, liebt das Leben, seid positiv", betont Dieter abschließend. Einige Follower stimmen dem Produzenten in den Kommentaren zu: "Diese Aktivisten sind meist verbittert, aggressiv und intolerant."

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS im April 2019

RTL / Stefan Gregorowius Raffaela Raab bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Dieter Bohlen

