Haben Alex Hindersmann und Laura schon einen Babynamen?

Wissen Alexander Hindersmann (34) und Laura Papendick (34) schon, wie sie ihr Baby nennen werden? Im Sommer vergangenen Jahres hatte der einstige Bachelorette-Kandidat seine Liebe zu der Moderatorin öffentlich gemacht. Zusammen sind sie allerdings schon seit 2021. Vor wenigen Tagen gaben die Turteltauben eine schöne Überraschung bekannt: Das Paar erwartet sein erstes Kind! Nun verrät der werdende Papa, ob er sich mit seiner Laura schon darauf geeinigt habe, wie der Spross heißen soll.

In seiner Instagram-Story klärt der 34-Jährige darüber auf. Offenbar sind Alex und seine Liebste sich noch nicht sicher: "Nein, wir haben noch keinen Namen. Wir haben natürlich darüber gesprochen und auch eine Richtung, aber wir haben uns noch nicht festgelegt. Es hat ja jeder so seine Favoriten im Kopf." Etwas verrät der Realitystar aber trotzdem schon: Es sei ihm wichtig, dass der Name kein Angriffspotenzial für mögliche Sticheleien biete.

Vergangene Woche waren der Hottie und seine Liebste bei einer Vorsorgeuntersuchung gewesen und hatten einen süßen Schnappschuss im Aufzug der Arztpraxis aufgenommen. "Das Baby wächst und zappelt fleißig rum. Jedes Mal, wenn wir das kleine Wunder sehen können, ist Aktion angesagt", hatte Alex stolz ausgeplaudert.

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Bachelorette-Sieger 2018

Anzeige

Instagram / laurapapendick Laura Papendick in Sevilla

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick mit Alexander Hindersmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de