Katie Price teilt süßes Throwback-Bild mit ihren Kindern

Katie Price (44) kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht! Neben ihrer Karriere als Model, Sängerin und TV-Bekanntheit ist die in Brighton geborene Beauty auch Fünffachmutter: Regelmäßig teilt die ehemalige Kandidatin des britischen Dschungelcamps niedliche Schnappschüsse mit ihren fünf Kids Harvey (20) , Junior (17), Princess (15), Bunny (8) und Jett (9) auf Social Media. Nun erinnert Katie sich mit einem süßen Bild zurück an die Zeit, in der ihre Teenies noch klein waren.

Auf Instagram teilte die 44-Jährige jetzt einen süßen Schnappschuss. Darauf zu sehen ist die TV-Bekanntheit mit zwei ihrer Kids. Die Aufnahme muss wohl schon einige Jahre alt sein, denn der heute 17-Jährige und seine 15-jährige Schwester sind darauf noch ziemlich klein. Katie kann offenbar nicht begreifen, dass ihr Junior und ihre Princess beinahe erwachsen sind. "Sie mögen jetzt Teenager sein, aber sie werden immer meine Babys sein. So süß", schreibt sie dazu.

Mit ihrem ältesten Sohn Harvey pflegt Katie ein ganz besonderes Verhältnis. Denn der 20-Jährige leidet am Prader-Willi-Syndrom und ist zudem autistisch und sehbehindert. "Harvey ist ein großes Baby. Wenn er also [daheim] ist, will er einfach nur meine Hand halten, an meinen Haaren ziehen, mir Küsse geben", erklärte die Supermom kürzlich.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern Bunny, Princess, Jett und Junior

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Mutter und ihren Kindern Junior Savva, Harvey und Princess Tiaamii

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de