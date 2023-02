Planen Andrej Mangold und seine Annika etwa schon Kinder?

Steht bei Andrej Mangold (36) und Annika Jung etwa schon bald Nachwuchs an? Im August 2022 machte der einstige Bachelor seine neue Beziehung öffentlich. Ende vergangenen Jahres wagte das Paar dann auch schon den nächsten Schritt: Die beiden zogen in ihre erste gemeinsame Wohnung in Köln. Wie sieht nun die weitere Zukunftsplanung aus? Planen Andrej und Annika sogar schon Kinder?

Im Gespräch mit VIPstagram plauderten der ehemalige Sommerhaus-Bewohner und seine Freundin über ihre Familienplanung. "Ich habe natürlich einen Familienwunsch und wir haben auch schon darüber gesprochen. Anni möchte auch mal irgendwann Kinder bekommen. Bestenfalls natürlich zusammen", äußerte sich Andrej. In naher Zukunft soll es ihm zufolge aber nicht passieren. "Allerdings sind wir jetzt noch nicht so lange zusammen und wir genießen jetzt erst mal die Zweisamkeit", betonte der 36-Jährige.

Zunächst einmal müssen sich Andrej und Annika noch daran gewöhnen, von nun an zusammenzuleben. "Das ist auch eine Umstellung. Sie entdeckt ein paar Macken bei mir. Ja, ich lasse ab und zu was stehen. Sie aber auch", räumte der einstige Profibasketballspieler ein. Außerdem wollen sie sich neben dem neuen gemeinsamen Alltag auch noch auf ihre Jobs fokussieren.

