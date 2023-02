Schwangere "Let's Dance"-Renata fiebert im Publikum mit!

Renata Lusin (35) lässt sich Let's Dance nicht entgehen! Die Profitänzerin überraschte ihre Fans vor wenigen Tagen mit zuckersüßen News: Die Sportlerin und ihr Mann Valentin Lusin (35) erwarten ihr erstes Baby. Aus diesem Grund wird die gebürtige Russin an der diesjährigen Staffel nicht teilnehmen. Dennoch möchte Renata auf ihre "Let's Dance"-Familie nicht verzichten: Sie unterstützt ihre Kollegen und die Promis vom Publikum aus!

"Vielen Dank für so viele Nachrichten, Glückwünsche und Tipps, wir hätten nicht gedacht, dass uns so viele Herzen zufliegen", erzählte Renata auf dem Instagram-Account von "Let's Dance" aus dem Studio. Im Vorfeld gab sie bereits zu, dass es ihr gar nicht so leichtfalle, an der diesjährigen Staffel nicht teilzunehmen – obwohl es aus einem schönen Grund ist.

"Es ist immer noch so überraschend und plötzlich passiert, obwohl man in der Babyplanung war", enthüllte Renata. "Heute sitze ich im Studio nach wunderschönen fünf Jahren 'Let’s Dance' und unterstütze in meinem sechsten 'Let's Dance'-Jahr meine Kollegen und meinen Mann", teilte die werdende Mutter mit.

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und ihr Mann Valentin

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin im Mai 2018

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, "Let's Dance"-Profitänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de