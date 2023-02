"So lustig": Drakes Sohn Adonis schwärmt von seinem Vater

Das wird ihn wohl freuen! Drake (36) ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Rapper der Welt. Mit Hits wie "Hotline Bling" oder "One Dance" stürmte der Kanadier schon so einige Male die Charts. Über seine Karriere ist viel bekannt, doch sein Privatleben behält der Ex von Superstar Rihanna (34) eher für sich. Mit Sophie Brussaux (33) hat er ein gemeinsames Kind namens Adonis. Jetzt schwärmte Drakes Sohn offen von seinem Vater!

Im gemeinsamen Papa-Sohn-Interview mit Barstool Sports meint der kleine Adonis, dass Drake wisse, wie er ihn zum Lachen bringen kann. "Er ist wirklich lustig und macht viel Blödsinn", äußerte der Fünfjährige. Sein Vater schilderte daraufhin: "Adonis und ich verstehen uns einfach sehr gut. Er sagt mir oft, dass ich meinen Job gut mache." Das Duo würde versuchen, jede freie Minute miteinander zu verbringen, erklärte Drake zudem.

Erst im vergangenen Monat besuchten der Rapper und sein Sohnemann gemeinsam die Geburtstagsfeier von Drakes Mutter Sandi Graham und zeigten sich in einem schicken Partnerlook: Beide trugen elegante graue Anzüge, die farblich aufeinander abgestimmt waren.

Getty Images Drake und sein Sohn Adonis im Dezember 2022

Instagram / champagnepapi Adonis und Drake im Januar 2023

Instagram / champagnepapi Drakes Mutter Sandi Graham und sein Sohn Adonis im Januar 2023

