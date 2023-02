Trotz Pleiten: Cosimo Citiolo ist stolz auf DSDS-Teilnahmen!

Cosimo Citiolo (41) blickt positiv auf diese Erfahrung zurück. 2005 nahm er zum ersten Mal bei DSDS teil – und scheiterte grandios. Doch davon ließ der Möchtegern-Superstar sich nicht unterkriegen und kam ab da jedes Jahr wieder. In den Recall schaffte er es nie – durch seine legendären Auftritte konnte er seine Trash-TV-Karriere aber dennoch in Gang bringen. Promifash erzählte Cosimo nun, wie er die Zeit bei DSDS empfunden hat.

"DSDS war schon eine geile Zeit. Ich hatte sehr viele Auftritte durch DSDS, also im Club", berichtete er im Promiflash-Interview bei der Pre-Valentinstagsparty von David Lovric. Dass Cosimo nie in den Recall gekommen ist, mache ihm dabei nichts aus – ganz im Gegenteil! "Ich war immer stolz, dass ich nie weitergekommen bin, weil so war ich an keine Verträge gebunden und somit hatte ich dann immer meine Freiheit und meinen Freiraum", stellte der Checker vom Neckar klar. Sonst sei man in Verträgen gefangen und käme nicht mehr raus.

Dass die Show in diesem Jahr zum letzten Mal läuft, findet Cosimo aber traurig. "Sonst sage ich, ist DSDS schon cool. Schade, dass es das nächstes Jahr vielleicht nicht mehr gibt, weil das schon Menschen verbunden hat. Für mich war das damals mein Karrierestart sozusagen", erzählte er Promiflash.

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im September 2021

Zengel, Dirk Cosimo Citiolo nach dem Dschungelcamp im Febraur 2023

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

