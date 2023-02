Yeliz Koc verrät: Sieht Snow ihrem Papa Jimi Blue ähnlich?

Yeliz Koc (29) gibt wieder intime Details preis. Die Influencerin stellt sich regelmäßig den Fragen ihrer neugierigen Fans. Vor allem aber, wenn es um ihren Ex und den Vater ihres Kindes Jimi Blue Ochsenknecht (31) geht, scheinen sich die Fragen zu häufen. Die Bachelor-Bekanntheit macht kein Geheimnis daraus, dass ihr Verflossener und sie kein gutes Verhältnis haben. Auch die gemeinsame Tochter Snow sieht er anscheinend kaum – trotz allem hat sie seine Gene: Yeliz verrät nun, wie Snow aussieht!

In ihrer Instagram-Story meldete sich ein Follower und fragte, wem die kleine Snow ähnlich sehe. Normalerweise würde Yeliz so etwas schnell erkennen: "Bei Snow ist es schwer. Manche sagen, komplett wie ihr Vater, manche sagen wie ich. Ich finde, die Augenpartie [hat sie] von ihrem Opa, die Haare vom Vater." Die niedliche Strubbelmähne, die die Make Love, Fake Love-Protagonistin schon öfter im Netz gezeigt hat, hat Snow also wohl Jimi zu verdanken.

Ob der Moderator das auch mitbekommen hat? Yeliz erzählte erst vor wenigen Wochen, es sei Monate her, dass Jimi sein Kind gesehen habe. Das scheint Snows Mutter sehr traurig zu machen. "Aber ich gebe mein Bestes und alles, was in meiner Macht steht, damit sie immer glücklich und zufrieden sein wird."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

