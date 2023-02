Auf ihren Ruhm angesprochen, beginnt Gigi Hadid zu weinen!

Gigi Hadid (27) ist eines der bekanntesten Models seiner Zeit! Die Karriere der Laufstegschönheit hatte bereits gestartet, als sie noch ein kleines Kind war. Im Jahr 2014 hatte Jelena Noura, wie die Beauty mit vollem Namen heißt, ihren Durchbruch in der Modewelt. Heute ziert die gebürtige Kalifornierin unzählige High-Fashion-Magazine und ist weltweit bekannt. Auf ihren immensen Ruhm angesprochen, bekam Gigi feuchte Augen!

"Was weiß die Welt nicht über mich?", fragte sich die 27-Jährige auf ihre Berühmtheit angesprochen im Elle-Interview. Daraufhin sollen sich ihre Augen mit Tränen gefüllt haben. "Ich werde emotional, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube, dass ich jemand bin, den man persönlich erleben muss", sagte sie weiter. Durch ihren Job würden eben oft nur Momentaufnahmen ohne viel Kontext nach außen dringen. Gigi beteuerte im Anschluss aber, dass dieser Umstand in Ordnung für sie sei und sie die Tränen offenbar loswerden musste.

Ob sich das Topmodel deshalb vielleicht auch ein privateres Leben für seine zweijährige Tochter Khai wünscht? In einem früheren Interview mit InStyle hatte die Mama erklärt, dass ihre Kleine nicht in Baby-Kampagnen zu sehen sein wird. Stattdessen wolle die Blondine ihrem Kind selbst überlassen, worauf sie Lust hat: "Sie wird das machen, was sie machen will", hatte der Vogue-Cover-Star erklärt und hinzugefügt: "Sie könnte Astronautin werden. Ich weiß es nicht."

Getty Images Gigi Hadid im September 2022

Instagram / bellahadid Bella und Gigi Hadid in jungen Jahren

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai im Mai 2021

