DSDS-Leony gibt Ex-"Das Supertalent"-Kandidatin goldene CD!

Tilly Horn verschlägt Leony die Sprache! Die Sängerin ist in diesem Jahr als Jurorin bei DSDS dabei und ergänzt das Team aus Dieter Bohlen (69), Katja Krasavice (26) und Pietro Lombardi (30). Heute flimmern die letzten Castings über die TV-Bildschirme – mit einem kleinen Highlight: Tilly hatte mit nur elf Jahren bei Das Supertalent vorgesungen und die Jury bereits von sich überzeugt. Das gelang ihr nun auch bei DSDS: Leony gab ihr ihre goldene CD!

Um es in den Recall zu schaffen, sang Tilly den Song "Believer" von Imagine Dragons. Doch nach ihrem Auftritt sagte Leony: "Ich sehe dich nicht im Recall..." Denn sie zückte ihre goldene CD und damit das Ticket in die übernächste Runde. "Ich finde, es ist jetzt Zeit, dass du mal vorne stehst ,dass du glänzt. Ich liebe deine Stimme, du hast Power und ich glaube, dass du das schaffen kannst!", schwärmte die "Remedy"-Interpretin. Die 26-Jährige habe sie total umgehauen: "Sie hat das, was ich wollte."

Doch warum hat Tilly nicht früher an DSDS teilgenommen? Die Monheimerin ist Mutter geworden. Inzwischen hat sie drei Kinder und beschreibt ihren Alltag mit den Worten: "Action, Action, Action." Musikalisch war sie in den vergangenen Jahren aber nicht inaktiv. Sie sang unter anderem in Leon Machères (30) Hit "Copacabana" mit.

RTL / Stefan Gregorowius Tilly Horn, DSDS-Kandidatin

RTL+ Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Juroren 2023

Instagram / leony.music Leony, Sängerin

