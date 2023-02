Händchenhaltend: Ist das Vanessa Mariposas neuer Freund?

Ist das etwa Vanessa Mariposas (30) Neuer? Im Juli des vergangenen Jahres hatten Insider ausgeplaudert, dass die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin und Diogo Sangre (28) getrennte Wege gehen. Nur kurz darauf bestätigten die beiden TV-Stars ihr Liebes-Aus. Zuletzt postete die Influencerin ein Bild von sich, auf dem sie die Hand eines Mannes hält. Doch ist das Geheimnis nun gelüftet? Ist das etwa der Neue an Vanessas Seite?

Nicht nur die Beauty hatte nämlich das Bild in ihrer Instagram-Story, sondern auch er! Ein gewisser Dennis postete den romantischen Schnappschuss ebenfalls auf der Plattform und markierte Vanessa sogar. Die Perspektive verrät, dass er das Foto offenbar auch selbst von seinem Date geschossen hat.

Bereits am Valentinstag hatte Vanessa angedeutet, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. In ihrer Story hatte sie ein Foto eines Blumenstraußes gepostet. In dem Bouquet aus roten, weißen und rosa Rosen steckte ein Zettel mit der Aufschrift: "Du bist ein Engel auf Erden".

Instagram / denno_du Dennis, neuer Freund von Vanessa Mariposa

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa im Februar 2023

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

