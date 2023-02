Nach Peter-Drama: Iris Klein will wieder "die Alte" werden

Iris Klein (55) hat offenbar keine Lust mehr, Trübsal zu blasen! Die vergangenen Wochen waren für die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin ziemlich schwer gewesen. Der Grund: Sie hatte vermutet, dass ihr Ehemann Peter Klein (55) eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) hat – und sie sollte recht behalten! Vor einigen Tagen bestätigte der Ex-Sommerhaus-Teilnehmer, tatsächlich Gefühle für die einstige Miss Germany entwickelt zu haben. Für Iris ist das eine tränenreiche Zeit – doch damit soll nun Schluss sein!

In ihrer Instagram-Story meldet sich Iris am Samstag bei ihren Followern und spricht offen über die Kritik gegen sie – immerhin können viele User nicht verstehen, warum die 55-Jährige die Updates aus ihrem Liebesleben immer wieder öffentlich für ihre Community postete. Wenn es nach Iris geht, soll das ohnehin ein Ende haben: "Ich will jetzt wieder positiv nach vorne schauen und wieder die Alte werden", beschließt sie und fügt hinzu, schon bald wieder schöne Dinge mit ihren Fans teilen zu wollen.

Leicht fällt das Iris sicherlich nicht. Dass er sich in eine andere Frau verliebt hat, dafür macht Peter nämlich seine Ex selbst verantwortlich. "Ich habe halt für mich gemerkt, dass ich mich immer weiter von meiner Frau entferne dadurch und die Gefühle zu meiner Frau immer weniger wurden", erklärte er in einem Statement. Demnach habe Iris ihn mit ihrer Eifersucht in die Arme von Yvonne getrieben.

Peter und Iris Klein, April 2022

Iris Klein, Reality-TV-Darstellerin

Peter und Iris Klein

