Tanz, Kleid und Essen: Luca Hänni verrät Hochzeitsdetails!

Wie wird Luca Hänni (28) und Christina Lufts (32) Hochzeit aussehen? Der einstige DSDS-Sieger und die Profitänzerin haben sich 2020 bei Let's Dance ineinander verliebt und sind seitdem ein Paar. Vor rund einem Jahr stellte er ihr dann die Frage aller Fragen. Wann und wie geheiratet wird, hat das Paar bisher noch nicht verraten. Doch nun gab Luca ein kleines Update zu dem aktuellen Stand der Planung!

Gegenüber RTL verriet der 28-Jährige, dass die Vorbereitungen für ihren großen Tag bisher gut laufen. Doch wie stellt er sich den eigentlich vor? "Es muss so einen gemütlichen Touch haben, finde ich – gutes Essen, guter Wein, nicht 400 Leute. Also eher so ein bisschen gemütlich", erzählte Luca. Auch was den Tanz angeht, wollen sie es etwas ruhiger angehen lassen: "Es wird nicht die Megachoreo geben... einfach ein bisschen rumschmusen."

Luca vermutet, dass die Hochzeit sehr emotional werden wird – vor allem der Moment, in dem Christina Richtung Traualtar auf ihn zuläuft: "Da freue ich mich am meisten drauf, wenn ich sagen kann: 'Hey, das ist meine Frau.' Ich finde, das ist so ein schöner Gedanke und trotzdem noch mal ein anderes Versprechen." Wann genau die Trauung stattfinden wird, möchte er noch nicht verraten.

Getty Images Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance" 2020

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft im August 2022

ActionPress Christina Luft und Luca Hänni bei "Let's Dance" 2020

