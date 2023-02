Tochter Anna bei "Let's Dance": Boris Becker fieberte mit!

Boris Becker (55) könnte nicht stolzer sein. Am Freitagabend startete die neue Staffel von Let's Dance. Neben GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (34) oder auch Germany's next Topmodel-Gewinnerin Alex Mariah Peter (25) ist auch Boris' Tochter Anna Ermakova (22) dieses Jahr mit von der Partie. Das Model schaffte es bereits in der ersten Show, sowohl die Jury als auch das Publikum von sich zu überzeugen. Zu Hause vor dem TV fieberte ihr Vater Boris fleißig mit ihr mit!

In seiner Instagram-Story gewährte der ehemalige Tennisprofi seinen Fans Einblicke in seinen Freitagabend: Diesen verbrachte der 55-Jährige vor seinem Fernseher und verfolgte gespannt "Let's Dance". Als seine Tochter auf dem Tanzparkett war, konnte Boris seine Begeisterung offenbar nicht mehr für sich behalten. "Ich bin ein stolzer Vater! Gut gemacht, Anna!", schrieb der vierfache Vater in seiner Story und lobte den tollen Start seiner Tochter in dem Tanzwettbewerb.

Das Lob hat die 22-Jährige allemal verdient: Die Britin konnte nicht nur die meisten Punkte von der Jury ergattern, sondern bekam auch die meisten Anrufe von den Zuschauern. Somit konnte Anna sich die Wildcard für die zweite Show sichern. Dank dieser muss sie sich kommende Woche nicht vor einem Rauswurf fürchten.

Anzeige

Getty Images Anna Ermakove bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

Denkt ihr, Boris wird Anna auch mal im Studio anfeuern? Ja, ganz bestimmt! Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de