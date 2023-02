Ana de Armas würde gerne ihr gesamtes Social Media löschen!

Social Media ist nicht jedermanns Hobby! Die kubanisch-spanische Schauspielerin Ana de Armas (34) schaffte ihren Durchbruch in Hollywood mit dem Erotik-Horror-Thriller "Knock Knock". Für ihre Rolle in "Knives Out" wurde sie 2020 für den Golden Globe nominiert. Jetzt besteht für die Darstellerin der Marilyn Monroe (✝36) im Netflix-Film "Blonde" die Chance auf einen Oscar! Ana eröffnet nun, dass sie am liebsten ohne soziale Medien leben würde!

Im Interview mit Vanity Fair erzählt die Latina: "Im Moment habe ich nur Instagram, und ich benutze es kaum, weil ich das Gefühl habe, dass in den sozialen Medien immer etwas falsch läuft." Wenn es nach ihr ginge, würde sie ihren Account auch sofort löschen. Sie nennt auch den Grund, warum sie es nicht macht: "Ich bin nicht nur eine Schauspielerin. Ich habe andere Marken, mit denen ich zusammenarbeite, und ich habe andere Verpflichtungen." Marketing läuft eben heutzutage größtenteils über die sozialen Medien.

Deswegen findet Ana, dass es heute so etwas wie eine "Marilyn Monroe" gar nicht mehr geben kann: "Das Konzept eines Filmstars, einer unberührbaren Person, die man nur auf der Leinwand sieht, existiert nicht mehr." Das Geheimnis um einen Menschen verschwindet, wenn das ganze Leben auf Social Media geteilt wird.

Netflix Ana de Armas in dem Film "Blonde"

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Daniel Craig und Ana de Armas in "Knives Out"

Getty Images Ana de Armas im Juli 2022

