Hochzeitsdrama um Nicola Peltz-Beckham geht in nächste Runde

Jetzt schlagen Nicola Peltz-Beckhams (28) Hochzeitsplanerinnen zurück! Das Model gab ihrem Liebsten Brooklyn (23) vergangenen April das Jawort. Doch die Trauung der beiden hatte bereits im Voraus für einiges an Aufruhr gesorgt. Die Hochzeitsplanerinnen Nicole Braghin und Arianna Grijalba hatten nach nur neun Tagen beschlossen, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein und kündigten. Vor wenigen Wochen verklagte Nicolas Vater die ehemaligen Angestellten. Nun wehren diese sich!

Nelson Peltz verlangt in seiner Klage eine Anzahlung von rund 146.000 Euro zurück. Bild berichtet, das die beiden Unternehmerinnen sich das nicht gefallen lassen und ihrerseits selbst Anklage erheben. Darin werfen sie Nicolas Vater Vertragsbruchs und Einmischung in eine Geschäftsvereinbarung vor. Nicola soll die beiden außerdem mit permanenten Sonderwünschen und außergewöhnlichen Beanstandungen überrumpelt haben. Sie verlangen mindesten 46.000 Euro.

Trotz des Dramas um ihre Vermählung scheinen die Eheleute zumindest sehr glücklich zu sein. Vor wenigen Tagen offenbarte die 28-Jährige, was sie an ihrem Ehemann am meisten schätze. "Sein Herz ist so rein. Er ist wirklich so toll", schwärmte die Beauty neben einem Bild von Brooklyn.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nelson Peltz und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

