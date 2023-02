So süß schwärmt Nicola Peltz-Beckham von Ehemann Brooklyn

Nicola Peltz-Beckham (28) hält große Stücke auf ihren Liebsten! Im April vergangenen Jahres traten die "Transformers"-Darstellerin und Brooklyn Peltz-Beckham (23) gemeinsam vor den Traualtar. Seitdem gibt es das junge Ehepaar nur noch im Doppelpack. Im Netz teilen die zwei gerne Einblicke aus ihrem Alltag als verheiratetes Duo oder lassen sich im Rahmen professioneller Liebes-Shootings ablichten. Jetzt verriet Nicola weitere niedliche Details aus ihrem Liebesleben!

Via Instagram beantwortete Nicola am Montag eine Reihe von Fragen, die ihr ihre Follower im Rahmen eines Q&As gestellt haben. Neben ihrer Hautpflege-Routine oder Vorlieben in Sachen Haarfrisuren offenbarte sie auch, was sie an ihrem Ehemann am meisten schätze. "Sein Herz ist so rein. Er ist wirklich so toll", schwärmte die 28-Jährige neben einem Bild von Brooklyn.

Außerdem hatte die Milliardärserbin einen Rat für ihre Follower. Auf die Frage nach ihrem persönlichen Beziehungstipp antwortete Nicola: "Heirate deinen besten Freund!" Auch damit war offensichtlich der Beckham-Sprössling gemeint, wie sie mit einem Bild verdeutlichte, dass sie und Brooklyn gemeinsam in einer Sauna zeigt.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

