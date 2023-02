Lungenentzündung: Richard Gere geht es inzwischen besser

Richard Geres (73) Ehefrau Alejandra (40) gibt Entwarnung. Erst vor Kurzem machten besorgniserregende Nachrichten die Runde: Es wurde bekannt, dass der Schauspieler sich in einer schlechten gesundheitlichen Verfassung befindet. Der Pretty Woman-Darsteller musste wegen einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dieses durfte er jedoch bereits am Folgetag wieder verlassen. Nun meldete sich Richards Frau mit einem Update zu seinem Zustand.

"Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe die Schlagzeilen und all eure lieben und besorgten Nachrichten gesehen. Er befindet sich auf dem Weg der Besserung", teilte die 40-Jährige auf Instagram mit. Zudem ließ sie die Fans ihres Mannes wissen, dass er sich bereits sehr viel besser fühle. "Das Schlimmste haben wir schon überstanden!", betonte Alejandra.

Nur wenige Tagen vor Richards Einlieferung ins Krankenhaus hatte die zweifache Mutter auf Instagram durchblicken lassen, dass es ihrem Gatten nicht gut geht – und auch sie sei erkältet gewesen. "Nachdem fast drei Wochen lang jeder in unserer Familie krank war, geht es mir endlich sehr viel besser", schrieb die gebürtige Spanierin.

Anzeige

Getty Images Richard Gere und Alejandra Silva, Januar 2023

Anzeige

Getty Images Richard Gere, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de