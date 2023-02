Richard Gere musste wegen Lungenentzündung ins Krankenhaus!

So hat sich Richard Gere (73) seinen Urlaub wohl nicht vorgestellt. Die Ehefrau des Schauspielers Alejandra Silva (40) feierte gestern ihren 40. Geburtstag! Wie sie im Netz zeigte, zelebrierte die Blondine diesen Anlass mit ihrer Familie am Strand in Mexiko. Alejandra deutete bereits an, dass zuvor ihre ganze Familie erkrankt war. Besonders ihren Mann Richard hat es wohl härter erwischt, als bisher bekannt war.

Laut Tmz ging es Richard so schlecht, dass er sich selbst in ein Krankenhaus einweisen lassen musste. Dort wurde angeblich eine Lungenentzündung diagnostiziert und er wurde über Nacht behandelt. Glücklicherweise konnte er am nächsten Tag wieder entlassen werden. Den Quellen zufolge scheint es dem Schauspieler inzwischen wieder viel besser zu gehen.

Erst vor wenigen Wochen hatte Alejandras Ehemann im Interview mit Extra einige private Einblicke in ihre Beziehung gegeben. Dabei hatte er verraten, dass eine Ehe seiner Erfahrung nach sehr viel Mühe und Sorge erfordert. "Es ist also ein ständiges Überprüfen, um zu sehen: 'Funktioniert das?', und manchmal tut es das nicht", hatte der Pretty Woman-Star erklärt.

