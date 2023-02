Nach Unfall: Jeremy Renner macht Elektrostimulations-Workout

Jeremy Renner (52) konzentriert sich darauf, seine Gesundheit wieder auf Vordermann zu bringen. Der Schauspieler hatte einen Unfall im Januar, bei dem er von einem 6,49 Tonnen schweren Schneepflug überrollt wurde, während er einem Familienmitglied half, ein steckengebliebenes Fahrzeug aus den zwei Meter hohen Schneemassen zu befreien. Danach befand er sich in einem kritischen Zustand. Inzwischen ist Jeremy allerdings auf dem Weg der Besserung – und nimmt seine Fans auf diese Reise mit.

Der 52-jährige "Hawkeye"-Star hält seine Follower über seine Genesungsmethoden auf dem Laufenden. In einem neuen Clip, den er in seiner Instagram-Story gepostet hatte, erzählte Jeremy, was er auf seinem Weg der Genesung alles unternimmt. In dem Video, das mit dem Beatles-Hit "Lady Madonna" aus dem Jahr 1968 unterlegt ist, sieht man, wie sein Bein zittert, während Stimulationsgeräte an seiner Wade und seinem Oberschenkel befestigt sind. "Elektrisches Stimulationstraining und Muskelkraft", schreibt er dazu.

Bereits in den Wochen nach seinem Unfall zeigte Jeremy die Maßnahmen, die er unternahm, um in den Alltag zurückzukehren. Auf dem Foto ist der Schauspieler in einem Bett zu sehen, wo er anscheinend Physiotherapie erhält. "Morgendliche Workouts, veränderte Vorsätze dieses Neujahr... Entstanden aus einer Tragödie für meine gesamte Familie und schnell darauf fokussiert, mit der Liebe, die gefordert werden kann, zu vereinen", schrieb er dazu.

