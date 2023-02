Pierce Brosnan heiratete seine Frau an einem früheren Set

Pierce Brosnan (69) und seine Ehefrau Keely Shaye Smith (59)sind seit 22 Jahren verheiratet! Die beiden sind Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen: Paris und Dylan. Aus dem Liebesglück mit seiner Partnerin macht der James Bond-Darsteller kein Geheimnis. Das Paar hatte sich 1994 in Mexiko kennengelernt – die Hochzeit folgte im Jahr 2001. Jetzt verrät Pierce im Netz ein Detail über den Ort ihrer Eheschließung!

In einem langen Instagram-Post schreibt der 69-Jährige eigentlich darüber, wie ihn der Dreh der Serie "Remington Steel" nach Amerika gebracht hatte. Im Jahr 1984 musste das Set aber aufgrund der Olympischen Spiele in Los Angeles nach Europa ausweichen. Ein Foto, das er dazu veröffentlicht, zeigt ihn in seiner Rolle vor einem Schloss stehen – dem Ashford Castle in Irland. Beiläufig, aber total romantisch, erwähnt Pierce: "Damals wusste ich noch nicht, dass ich eines Tages meine große Liebe Keely Shaye auf Ashford Castle heiraten würde... am vierten August 2001."

Wie verliebt der gebürtige Ire in seine Frau ist, hatte der Hollywoodstar in der Vergangenheit mit niedlichen Posts im Netz bereits häufig gezeigt. Zum Hochzeitstag gratulierte er seiner Angebeteten auf Instagram: "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, meine liebe Keely, wir haben in dieser Nacht getanzt und tanzen den Tanz noch heute. Ich könnte es wieder tun", schrieb Pierce unter den Beitrag.

Getty Images Pierce Brosnan im September 2019

Getty Images Keely Shaye Brosnan mit ihrem Ehemann Pierce Brosnan

Instagram / piercebrosnanofficial Keely Shaye und Pierce Brosnan

