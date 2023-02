Sam Abdul verrät, ob sie noch Kontakt zu Brett Oppenheim hat

Sprechen sie noch miteinander? Im vergangenen Jahr wurde viel darüber spekuliert, ob die Tätowiererin Samantha Abdul (33) mit dem Selling Sunset-Star Brett Oppenheim (45) angebandelt hat. Sie hatte ihn des Öfteren in den USA besucht – gemeinsam trafen sie sich auch in Berlin oder Budapest. Doch im Dezember stellte Samantha klar, dass sie nie mit Brett zusammen gewesen sei, auch wenn es so ausgesehen habe. Seit einigen Wochen ist es ruhig um die beiden geworden. Sam berichtet jetzt, ob sie noch Kontakt zu dem Unternehmer hat.

"Ja, wir sind Freunde", antwortet sie in ihrer Instagram-Story auf die Frage eines Followers, ob sie noch im Austausch mit Brett stehe. Etwas belustigt fügt sie ihrer Antwort hinzu: "Ich glaube, die Frage wird mir noch in zehn Jahren gestellt, aber ich nehme es nicht übel." Auch ist sie offensichtlich froh, dem Immobilienmakler hin und wieder schreiben zu können. "Ich frage ihn auch oft nach Rat. Es ist immer gut, einen männlichen Berater zu haben bei gewissen Dingen", führt Samantha weiter aus und verrät somit einiges über das Verhältnis zu Brett.

Obwohl zwischen den beiden offenbar nichts läuft, werden sie sich wohl weiterhin in den verschiedenen Ländern besuchen. "Wir haben eine wundervolle Freundschaft und trotzdem lerne ich andere kennen", berichtete sie offen.

Samantha Abdul im Februar 2023

Brett Oppenheim und Samantha Abdul

Samantha Abdul, Influencerin

