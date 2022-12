"Dune 2": Timothée Chalamet kündigt Ende der Dreharbeiten an

Damit steht der Fortsetzung von "Dune" nichts mehr im Weg! Der Science-Fiction-Film basiert auf den Romanen von Frank Herbert und hat bei Fans des Genres großen Anklang gefunden. Auch die Starbesetzung hat vermutlich den einen oder anderen ins Kino gelockt. So sind in den Hauptrollen Timothée Chalamet (26), Zendaya Coleman (26), Rebecca Ferguson (36) und Jason Momoa (43) zu sehen. Timothée kündigte nun an, dass die Dreharbeiten für den zweiten Teil von "Dune" beendet sind!

Auf Instagram postete der Schauspieler ein Selfie von sich und seinem Vater. Dabei befinden sie sich offenbar am Schauplatz des Abenteuerfilms mitten in der Wüste. Glücklich strahlten sie in die Kamera und der "Call me by your Name"-Darsteller machte zudem eine Ankündigung, welche die Herzen der Fans höherschlagen lässt. "Dune 2 ist geschafft", schrieb Timothée unter dem Schnappschuss.

Die Veröffentlichung der Fortsetzung des Sci-Fi-Streifens war allerdings bereits um beinahe einen Monat verschoben worden, wie Deadline berichtete. Statt dem 20. Oktober 2023 soll der Film nun am 17. November 2023 erscheinen. Auch auf neue Gesichter darf sich gefreut werden. So werden Bond-Girl Léa Seydoux (37), Florence Pugh (26), Christopher Walken (79) und "Elvis"-Star Austin Butler (31) zum Cast dazustoßen!

Anzeige

Getty Images "Dune"-Cast bei der Premiere in London

Anzeige

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet mit seinem Vater

Anzeige

Getty Images Austin Butler beim "Elvis"-Screen auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de