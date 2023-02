Zu diesem Hollywoodstar schaute Austin Butler früher auf!

Ihm eiferte Austin Butler (31) nach! Der US-amerikanische Schauspieler ist mit seiner Oscar-nominierten Performance als Elvis im gleichnamigen Film der Aufstieg in den Hollywood-Olymp gelungen. Seine Anfänge hatte der heutige Golden Globes-Preisträger als Teenager beim Fernsehen. Dort war er in unterschiedlichen Rollen beim Disney-Channel oder auf Nickelodeon zu sehen. Heute blickt Austin zurück und verrät: Seine Wunschkarriere sollte der von Leonardo DiCaprio (48) gleichen!

"Ich fing an, mir die Karrieren von vielen verschiedenen Leuten anzusehen. Als ich dann ungefähr 15 war, wurde Leo mein Vorbild, weil er diesen Übergang vom Kinderschauspieler geschafft hat", verrät der 31-Jährige im Vanity Fair-Interview. Austin fasziniere insbesondere die Leidenschaft, die der Titanic-Darsteller für jeden seiner Filme aufgebracht hatte. Die Vergleiche mit der fulminanten Laufbahn des Oscar-Preisträgers haben ihn aber auch viel zweifeln lassen. "Ich dachte: 'Oh, nein, meine Träume werden sich niemals auf dieselbe Weise erfüllen'", gesteht der gebürtige Kalifornier weiter im Gespräch.

Mit "Once Upon a Time... in Hollywood" hatte sich für Austin in jedem Fall ein Traum erfüllt, denn: Dort hatte er mit seinem Schauspiel-Idol Leo zusammengearbeitet. In einem früheren Interview mit Entertainment Weekly verriet Austin, dass er den 48-Jährigen nach einem Ratschlag für die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Baz Luhrmann (60) fragte! "Leo sagte mir: 'Baz wird dich ständig aus dem Gleichgewicht bringen und Dinge aus dir herausholen, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie in dir hast'", berichtete der Oscar-Anwärter.

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Austin Butler bei den Golden Globes 2023

Anzeige

Getty Images Baz Luhrmann und Austin Butler, Mai 2022 in Cannes

Anzeige

Denkt ihr, dass Austin und Leo in Zukunft noch mal gemeinsam vor der Kamera stehen werden? Ja, ich hoffe es! Nein, ich glaube nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de