Für Filmrolle: Austin Butler bat Leonardo DiCaprio um Rat!

Austin Butler (30) sorgte sich um seine Arbeit am Set! Derzeit flimmert der Schauspieler über die Kinoleinwände – in dem gleichnamigen Film vom Regisseur Baz Luhrmann (59) spielt Austin den Kultmusiker Elvis Presley (✝42). Doch bevor die Dreharbeiten begannen, machte sich der Frauenschwarm anscheinend einige Gedanken: Am Set von Quentin Tarantinos (59) "Once Upon a Time in Hollywood" suchte Austin niemand Geringeres als Leonardo DiCaprio (47) auf und bat ihn um einen Rat!

In einem Interview mit Entainment Weekly verriet Austin, dass er den Titanic-Schauspieler nach einem Ratschlag für die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Baz Luhrmann fragte! Leo, der selbst für "Romeo und Julia" und "Der große Gatsby" mit dem 59-Jährigen zusammenarbeitete, warnte den jungen Schauspieler vor. "Leo sagte mir: 'Baz wird dich ständig aus dem Gleichgewicht bringen und Dinge aus dir herausholen, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie in dir hast'", berichtete der 30-Jährige.

Leo sollte recht behalten, wie sich Austin erinnerte: "Es gab Tage, an denen ich nur dachte: 'Baz, warum machen wir nicht einfach das, was wir vorbereitet haben?' Mir wurde klar, dass er mich bis an die Grenze dessen treiben wird, wozu ich fähig bin. [...] Wenn man nur das gemacht hätte, was man vorbereitete, wäre es vielleicht langweilig geworden."

Warner Bros / Hugh Stewart Austin Butler im Film "Elvis"

Getty Images Leonardo DiCaprio bei der BAFTA-Verleihung 2016

Getty Images Austin Butler bei der Met Gala 2022

