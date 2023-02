Expertin: Darum gab Prinzessin Kate William einen Po-Klaps!

Über diese kleine Geste muss offenbar das halbe Internet schmunzeln. Bei den gestrigen BAFTA Awards gab es hohen Besuch. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) nahmen nach zwei Jahren Pause wieder an der jährlichen Preisverleihung teil. Das royale Ehepaar stahl beinahe allen Beteiligten die Show. Die beiden hatten sich nämlich nicht nur ordentlich in Schale geworfen, sondern hatten auch so richtig Spaß. Kate gab ihrem Mann sogar einen Po-Klaps. Doch was hatte es mit dieser Geste eigentlich auf sich?

Körpersprache-Expertin Judi James erklärte Mirror nun, was Kate mit der Geste bewirken wollte – demnach habe die 41-Jährige ihren Gatten indirekt darauf hinweisen wollen, dass er ihre Hand nicht nahm, als sie nach ihr suchte. "Kate 'belohnt' William dann mit einem Klaps auf den Hintern. Das funktioniert sowohl als sexy Ritual als auch als Anerkennung oder als kleine Strafe dafür, dass er seinen Einsatz verpasst hat", erläuterte die Fachfrau.

Das Video von Kates kleinem Po-Klaps geht im Netz viral. Doch der Auftritt der beiden ist generell eines der Topthemen auf Social Media. Kate und William legten wieder mal einen echten Wow-Auftritt hin. Die Prinzessin von Wales trug im Übrigen große goldene Ohrringe von Zara – nach Kates Auftritt waren diese online binnen weniger Minuten ausverkauft.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards im Februar 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Februar 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei den BAFTA Awards, 2023

