Prinz William und Kate strahlen bei den diesjährigen BAFTAs

Diesen Termin lassen sich Prinz William (40) und seine Kate (41) nicht entgehen! Die diesjährigen BAFTA Awards locken wie üblich die größten Stars des Landes nach London und auf den roten Teppich. Unter den Gästen der renommierten Filmpreisverleihung sind aber nicht nur Filmstars und Produzenten. Denn als Präsident der British Academy Film Awards ließ es sich William nicht nehmen, gemeinsam mit Kate das Event zu besuchen!

Auf dem roten Teppich der diesjährigen BAFTAs bezaubert das royale Paar die anwesenden Gäste. Dabei lassen sie sich auch nichts über ihr Zerwürfnis mit Prinz Harry (38) anmerken, der in den letzten Monaten mächtig für Furore sorgte. Stattdessen strahlen William und Kate all ihre Sorgen weg. Während der Thronfolger in einem klassischen schwarzen Anzug glänzt, ist seine Frau mit ihrem weißen Kleid ein richtiger Hingucker. Dazu kombiniert sie schwarze achselhohe Handschuhe und große goldene Ohrringe.

Aufgrund der kürzlichen Veröffentlichung seiner Memoiren und der Dokumentation "Harry & Meghan" seien der rothaarige Royal und seine Frau Herzogin Meghan (41) bei der alljährlichen BAFTA Tea Party nicht willkommen gewesen! Ein Insider plauderte gegenüber The Sun aus, dass die Veranstalter es für eine sehr schlechte Idee gehalten hatten, die Sussexes einzuladen. "Sie hielten es für ein PR-Desaster", erklärte er. Da William der Präsident der Awards ist, sei es wie eine "nukleare Bombe zu zünden", wenn sie dem Ehepaar den roten Teppich ausrollen würden.

Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards 2023

Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards 2023

Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games im April 2022

