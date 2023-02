Schlank nach Geburt: So hat Laura Maria Rypa es geschafft

Laura Maria Rypa (27) verrät ihr After-Baby-Body-Geheimnis. Anfang des Jahres hatte die Influencerin voller Freude verkündet, dass ihr erstes gemeinsames Kind mit Pietro Lombardi (30) das Licht der Welt erblickt hat. Nur wenige Wochen nach der Geburt zeigte sie sich gewohnt schlank im Netz. Doch wie kommt es, dass die Neumama bereits wieder ihr Ausgangsgewicht erreicht hat? Laura sprach nun offen über ihren After-Baby-Body!

"Ich habe wirklich gar nichts gemacht. Also ich habe ihn bekommen und wirklich nach zwei Tagen – ich sah aus wie vorher", plauderte die 27-Jährige im Rahmen eines Q&As in ihrer Instagram-Story aus. Die Beauty ist sich sicher, dass sie das ihren Genen zu verdanken hat. "Bei meiner Mama war es nicht anders. Sie hat auch gesagt, sie hat sogar, nachdem sie mich bekommen hat, weniger gewogen als vorher", erzählte sie weiter.

Laura weiß ihr Glück zu schätzen und appellierte daher an ihre Fans: "Lasst euch davon nicht verunsichern. Jeder Körper ist anders! [...] Jeder Körper ist so schön, wie er ist. Lasst euch die Zeit, macht euch gar keinen Stress. Euer Körper hat so viel geleistet, deswegen setzt euch da nicht unter Druck."

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano, Januar 2023

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de