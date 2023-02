Während "Rust"-Prozess: Hilaria Baldwin schwärmt von Alec

Alec (64) und Hilaria Baldwin (39) halten auch in schweren Zeiten immer zueinander. Seit mittlerweile zwölf Jahren gehen der Schauspieler und die Yogalehrerin nun schon gemeinsam durchs Leben. Über die Jahre hinweg mussten die Eheleute jedoch auch einige harte Momente durchleben. So muss sich der "Beetlejuice"-Darsteller in einigen Monaten beispielsweise wegen des "Rust"-Schussdramas vor Gericht behaupten. Nun richtete Hilaria emotionale Worte an ihren Liebsten.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die siebenfache Mutter nun eine süße Aufnahme des Paares. Auf dem Foto schmust sich der 64-Jährige mit geschlossenen Augen an die dunkelhaarige Beauty an, während sie in die Kamera lächelt. "In dieser Nacht vor zwölf Jahren haben wir uns kennengelernt. Was für eine Reise wir durchgemacht haben", begann Hilaria unter dem Post zu schreiben. Sie fuhr fort, dass sowohl sie als auch ihr Schatz während der gemeinsamen Jahre an emotionalen Orten gewesen seien, sie keiner von ihnen habe vorhersehen können. "Aber hier sind wir nun. Wir sind immer noch da, umgeben von euch wunderbaren Menschen, unseren winzigen Babys und wir sind zusammen", schwärmte sie. Solange sie einander hätten, seien Alec und sie niemals allein.

Anfang des Monats hatte die 39-Jährige schon einmal einige liebevolle Zeilen an Alec gerichtet. Damals schrieb sie: "Alec, wir lieben dich und sind für dich da". Zudem hatte sie sich bei den Fans für deren Unterstützung und Anteilnahme bedankt.

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern in New York 2022

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Dezember 2022

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei einer Gala des American Museums of Natural History, 2022

