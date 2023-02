Nach Anklage: Hilaria Baldwin widmet Alec aufbauende Worte

Hilaria Baldwin (39) steht ihrem Ehemann Alec (64) zur Seite. Am Dienstag wurde offiziell, dass sich der Schauspieler wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten muss. Er hatte im Oktober 2021 am Set des Westernfilms "Rust" eine Requisitenwaffe ausgelöst und dadurch versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen. Alec soll laut seinem Anwalt keinen Grund gehabt haben, während des Drehs eine geladene Pistole zu vermuten. Seine Frau Hilaria versuchte ihn nun ein wenig aufzubauen.

Auf Instagram veröffentlichte die prominente Yogalehrerin ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie ihr Mann mit geschlossenen Augen auf dem Boden liegt – umgeben von seiner Frau und ihren sieben gemeinsamen Kindern. In der Bildunterschrift bedankte sich die 39-Jährige bei ihren Fans für die Unterstützung: "Ihr helft uns in dieser unvorstellbaren Zeit, die durch eine so herzzerreißende Tragödie ausgelöst wurde, stärkere Eltern und Partner zu sein." Am Ende widmete sie aber auch ihrem Ehemann noch ein paar ermutigende Worte: "Alec, wir lieben dich und sind für dich da."

Vor wenigen Tagen hatte Hilaria in ihrem Podcast "Witches Anonymous" erzählt, dass vor allem ihren Kindern die Tragödie um ihren Vater zu schaffen mache: "Kinder sind wie Schwämme und nicht alle Gespräche sind für Kinder geeignet. Wir können nicht leugnen, dass sie die Energie spüren." Sie versuche jedoch, vor ihrem Nachwuchs gut gelaunt zu bleiben.

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin im Januar 2023

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Januar 2019 in Los Angeles

Instagram/hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin, November 2022

