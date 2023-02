Augenzeugen sicher: Shawn Mendes datet Sabrina Carpenter

Geht Shawn Mendes (24) etwa wieder auf Flirtkurs? Der Popstar war bis November 2021 mit der Sängerin Camilla Cabello liiert. Nach der Trennung schien er sich zunächst mit den Dates etwas zurückzuhalten. Seit November 2022 soll er aber seine Chiropraktikerin Jocelyne Miranda gedatet haben. Doch nun könnte er mit jemand ganz anderen anbandeln: Augenzeugen behaupten, Shawn bei einem Date mit Sabrina Carpenter (23) gesehen zu haben!

Die Instagram-Seite Deux Moi will Informationen erhalten haben, in denen eine Quelle behauptet, Shawn und Sabrina bei einem gemeinsamen Nachmittag gesehen zu haben. Demnach sollen die beiden vergangenen Donnerstag zusammen das Nobelrestaurant Horses in Los Angeles besucht haben. Der Informant berichtet, dass sie bequeme Kleidung getragen und gut gelaunt gewirkt haben sollen. Ob es sich dabei nur um ein Treffen unter Freunden oder um ein Date handelte, wissen aber nur Shawn und Sabrina.

Anfang Februar besuchte Shawn noch zusammen mit Jocelyne eine After-Party nach den Grammys. Auf genau dieser Party soll auch Sabrina gewesen sein. Möglicherweise sind die drei sich dort sogar über den Weg gelaufen.

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes, Sänger

Getty Images Sabrina Carpenter bei der Met Gala 2022

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

