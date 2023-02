"Gönnt euch den Shit": Emmy Russ kündigt OnlyFans-Content an

Emmy Russ (23) will ihren Fans mit exklusiven Inhalten einheizen! Die Reality-TV-Bekanntheit hatte 2021 ihre ehemalige Beziehung zu Udo Bönstrup (28) bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe gestellt – das Paar überstand den Treuetest nicht. In der Wiedersehensshow verkündete die Blondine, schon wieder glücklich vergeben zu sein. Zusammen mit dem spanischen Reality-TV-Casanova Cristian Jerez ließ sie sich sogar ein Partnertattoo stechen! Vor wenigen Tagen gab sie auf Social Media die Trennung bekannt. Als Singlelady will Emmy nun auf OnlyFans durchstarten!

Bereits vor wenigen Stunden kündigte Emmy in einer Instagram-Story an, dass vor allem ihre männlichen Follower sich auf große Neuigkeiten freuen dürfen. Im nächsten Video stellt sie klar, dass es nicht um ihre Trennung gehe – die sei ja bereits bekannt. "Es wird ab sofort wieder exclusive Content geben!", verkündet die TV-Bekanntheit erfreut. "Gönnt euch den Shit, denn grade bin ich wieder richtig motiviert!", bewirbt sie ihre Inhalte.

Die Aufmerksamkeit ihrer Follower nutzt die Beauty außerdem, um über ihre Trennung von Cristian zu sprechen. Eigentlich habe sie die Beziehung lieber privat halten wollen, doch nun brachte er sie zur "absoluten Explosion": Er habe ein Video aus einem Strip Club geteilt – und das nur wenige Tage nach der Trennung. Als professionelle Pole-Dancerin fühlt sie sich besonders angegriffen davon, dass ihr Ex ihr dieses Video "unter die Nase reibt". Nun erfragt sie die Meinungen ihrer Fans und gibt zu: "Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll."

Anzeige

Instagram / emmyruss Cristian Jerez und Emmy Russ, Reality-TV-Stars

Anzeige

RTLZWEI Emmy Russ, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de