Emmy Russ (23) hat wohl ihren Mr. Right gefunden! Nachdem ihre Beziehung mit Udo Bönstrup (27) nach Temptation Island V.I.P. in die Brüche gegangen ist, verliebte sich die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin neu: Anfang des Jahres hat die Influencerin ihren Fans den neuen Mann an ihrer Seite vorgestellt – und zwar den spanischen Reality-TV-Casanova Cristian Jerez. Inzwischen ist es zwischen den beiden offenbar schon richtig ernst: Emmy und ihr Cristian ließen sich jetzt nämlich sogar Partnertattoos stechen!

In Emmys Instagram-Story präsentierte das Paar jetzt voller Stolz seine neusten Tintenkunstwerke: Sowohl die Blondine als auch ihr Liebster ließen sich ein Datum in römischen Zahlen rund um ihr Handgelenk verewigen. Emmy und Cristian tragen jetzt die Ziffern XXVI.X.MMXXI auf ihrer Haut – das steht für den 26. Oktober 2021. Welche Bedeutung dieser Tag genau für die beiden hat, ist nicht klar.

Zwar liegt es nahe, dass der 26. Oktober Emmy und Cristians Jahrestag sein könnte – doch in der Vergangenheit stellte das Paar auch schon ein anderes Datum in den Vordergrund: Im Januar hat Emmy nämlich ein Pärchenfoto gepostet und in der Bildbeschreibung den 16. Oktober 2021 genannt...

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / emmyruss Emmy Russ' und Cristian Jerez' Tattoos

Instagram / emmyruss Emmy Russ im August 2021

