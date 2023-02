Nach Sidos Behauptung: Kader Loth klärt Drogen-Vorwurf auf!

Was ging damals wirklich ab? Vergangenes Wochenende lief die erste Folge von Joko Winterscheidts (44) Sendung Wer stiehlt mir die Show?. Mit dabei sind neben dem Moderator und Wildcarderin Helena auch die beiden Musiker Bill Kaulitz (33) und Sido (42). Nachdem der Rapper ausgeschieden war, musste er die Show nicht einfach nur verlassen, sondern ins parodierte Dschungelcamp einziehen. Dort traf Sido auf Kader Loth (50) und behauptete, die beiden hätten schon zusammen gekifft. Jetzt klärt Kader das Gerücht auf!

Noch in der Show war Sido fest davon überzeugt: "Wir haben vor 20 Jahren gekifft zusammen, bei The Dome oder so." Kader schien davon etwas verwirrt: "Ist das dein Text? Bestimmt nicht! Du verwechselst mich!" Gegenüber der Bild klärte Kader die Vorwürfe endgültig: "Ich habe in meinem Leben noch nie Drogen genommen und es auch nicht ausprobiert!" Der Reality-Star hat auch eine Vermutung, wie Sido auf die Idee gekommen sein könnte: "Vielleicht war Sido benebelt und hat mich damals viermal gesehen."

Julian F. M. Stoeckel (35), der mit Kader im Fake-Dschungel saß, war ebenfalls überrascht von Sidos Erzählung. "Also mir ist das jetzt auch peinlich, als deine Freundin, dass ich so was hier erfahren muss, Kader", erklärt er belustigt.

Anzeige

Instagram / shawnstein Sido, Rapper

Anzeige

Instagram / kader_loth Kader Loth, Reality-TV-Ikone

Anzeige

Getty Images Julian F.M. Stoeckel bei der Bambi-Verleihung 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de