Rückzieher auf Instagram: Megan Fox dachte, MGK geht fremd!

Gibt es wieder Hoffnung für Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32)? Nachdem die Transformers-Darstellerin mit einem kryptischen Social-Media-Post für Trennungsgerüchte gesorgt und sogar ihr Instagram-Profil gelöscht hatte, meldete sie sich vor wenigen Tagen wieder. Grund dafür waren die Fremdgehvorwürfe gegen den Musiker. Megan stellte klar, keine dritte Partei habe sich in die Beziehung eingemischt. Eine Quelle verrät nun: Es kriselt weiterhin bei Megan und MGK!

Eine Quelle, die das Paar kennen soll, erklärt Megans Postings gegenüber People: "Sie hat inzwischen gepostet, dass es keinen Betrug gab, aber sie dachte anfangs, es wäre so, und jetzt macht sie einen kleinen Rückzieher." Sie sei sehr aufgebracht gewesen und bereue nun, so öffentlich gehandelt zu haben. Auch wenn es keine Untreue gab, seien die beiden noch immer nicht gut aufeinander zu sprechen. Der Informant nennt keinen genaueren Grund für die Liebeskrise, aber erklärt: "Ihre Beziehung ist verrückt und intensiv, aber es wäre nicht schockierend, wenn sie am Ende der Woche wieder komplett versöhnt wären."

Es gibt also noch Hoffnung für Fans, die auf die Hochzeit von Megan und ihrem Verlobten warten. Letzte Woche wurden die beiden angeblich auf dem Weg zu einer Paartherapie gesichtet und ein Insider bestätigt: "Sie holen sich professionelle Hilfe, weil sie wollen, dass es funktioniert."

Instagram / meganfox Megan Fox und Machine Gun Kelly, Mai 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Februar 2023 in L.A.

